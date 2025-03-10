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Мосгордума обсудит ограничение скорости электросамокатов до 10 км/ч

Мосгордума обсудит ограничение скорости электросамокатов до 10 км/ч
Фото: Александр Казаков/ТАСС

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Мосгордума планирует в конце марта на круглом столе обсудить вопрос о снижении предельной скорости электросамокатов до 10 км/ч, сообщил в Telegram спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он напомнил, что в июне 2024 года в Мосгордуме предлагали снижать скорость средств индивидуальной мобильности (СИМ) на тротуарах до 10 км/ч в период с 09:00 до 23:00.

"Совсем скоро откроется сезон проката электросамокатов, и вопрос будет крайне актуален. С похожим предложением - о снижении скорости при обгоне пешеходов выступил сенатор Артем Шейкин. Уверен, что, объединив наши усилия, мы сможем решить вопрос регулирования СИМ, что позволит сократить количество ДТП с участием СИМ", - отметил Шапошников.

В московском Департаменте транспорта сообщили, что в столице аренда электросамокатов заработает, когда установится стабильная плюсовая температура, а дорожное покрытие будет сухим.

Алексей Шапошников Мосгордума Артем Шейкин Москва Дептранс
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