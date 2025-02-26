Кабмин рассмотрит возрастные ограничения для электросамокатчиков

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ рассматривает законопроект, предусматривающий в том числе возрастные ограничения для пользователей электросамокатов. Об этом сообщил журналистам первый замминистра транспорта РФ Валентин Иванов.

"У нас отдельный законопроект есть, который в правительстве рассматривается. Считаем, что да, нужно вводить ограничения. Будем вводить ограничения, будем смотреть и вводить регулирование тоже в том числе", - сказал Иванов в кулуарах форума "Инфраструктурные инициативы бизнеса".

Он не уточнил, каким возрастом планируется ограничить пользование электросамокатов.

При этом первый замминистра добавил, что законопроект находится в высокой степени готовности. "Рассмотрели в правительстве, еще раз ушел на доработку", - отметил Иванов.