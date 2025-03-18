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Движение на зеленой ветке столичного метро введено в график

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Движение на Замоскворецкой линии столичного метрополитена введено в график, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

Ранее стало известно о приостановке движения поездов на Замоскворецкой линии столичного метро из-за человека на пути. "На Замоскворецкой линии нет движения от "Сокола" до "Новокузнецкой". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - отмечал дептранс.

Москва Замоскворецкая линия
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