На зеленой ветке метро в Москве произошел сбой в движении из-за человека на пути

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Нет движения поездов на Замоскворецкой линии столичного метро из-за человека на пути, заявили в департаменте транспорта Москвы.

"На Замоскворецкой линии нет движения от "Сокола" до "Новокузнецкой". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении, размещенном в телегам-канале дептранса во вторник.

Ранее департамент сообщал, что на центральном участке зеленой ветки метро временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути.

Позднее в ведомстве заявили, что движение на Замоскворецкой линии восстановлено и вводится в график.