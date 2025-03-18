Суды признали самостроями 49 объектов в центре Москвы

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Суды разных инстанций за прошлый год признали самостроем 49 объектов в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента городского имущества (ДГИ).

"Общая площадь самовольных построек превысила 14 тыс. кв.м. Самое крупное помещение находилось в Красносельском районе - более 1,1 тыс. кв.м", - приводятся в сообщении слова руководителя ведомства Максима Гамана.

В ДГИ отметили, что объект могут признать самостроем, если он возведен на не предназначенном для этого земельном участке, без разрешительной документации или с нарушениями строительных норм и правил. Расходы на демонтаж незаконных построек или устранение нарушений ложатся на тех, кто строит их без надлежащих согласований и разрешений.