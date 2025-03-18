Поиск

Суды признали самостроями 49 объектов в центре Москвы

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Суды разных инстанций за прошлый год признали самостроем 49 объектов в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента городского имущества (ДГИ).

"Общая площадь самовольных построек превысила 14 тыс. кв.м. Самое крупное помещение находилось в Красносельском районе - более 1,1 тыс. кв.м", - приводятся в сообщении слова руководителя ведомства Максима Гамана.

В ДГИ отметили, что объект могут признать самостроем, если он возведен на не предназначенном для этого земельном участке, без разрешительной документации или с нарушениями строительных норм и правил. Расходы на демонтаж незаконных построек или устранение нарушений ложатся на тех, кто строит их без надлежащих согласований и разрешений.

Москва ДГИ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Власти Москвы рекомендуют водителям не торопиться менять зимнюю резину на летнюю

Власти Москвы рекомендуют водителям не торопиться менять зимнюю резину на летнюю

Выпавший в Москве снег растает к концу недели

Выпавший в Москве снег растает к концу недели

Пробки в Москве достигали 7 баллов

Нетрезвый автомобилист сбил группу пешеходов в центре Москвы

Сезон велопроката и аренды электросамокатов открылся в Москве

Сезон велопроката и аренды электросамокатов открылся в Москве

Все столичные парки и зоопарк закрылись из-за непогоды

Столичные парки начали временно закрываться из-за сильного ветра

Столичные парки начали временно закрываться из-за сильного ветра

В Институте Генплана предложили "оживить" центр Москвы жилыми домами

В Институте Генплана предложили "оживить" центр Москвы жилыми домами

Три БПЛА сбили над Подмосковьем

Московская неделя моды стартовала в столице

Московская неделя моды стартовала в столице
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2202 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне51 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6034 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе368 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости375 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });