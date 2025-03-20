В Москве ДТП стали случаться днем летом чаще, чем зимой

Зимой же чаще случаются наезды на пешеходов

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В Москве за последние три года примерно на 40% больше ДТП случались днем летом, чем зимой, при этом зимой чаще, чем летом, случаются наезды на пешеходов, сообщили "Интерфаксу" в городском Департаменте транспорта со ссылкой на анализ Центра организации дорожного движения.

В частности, летом случается примерно на 40% больше ДТП в день, чем зимой, и фиксируется в четыре раза больше случаев превышения допустимой скорости.

По статистике, в холодное время года безопаснее, потому что водители ездят медленнее и осторожнее, на дорогах меньше автомобилей, на улицах меньше пешеходов, а дети реже гуляют без родителей.

При этом зимой чаще, чем летом, случаются наезды на пешеходов. Это связано с ухудшением видимости из-за непогоды и короткого светового дня.

Кроме того, зимой ДТП происходят чаще по утрам с 07:00 до 09:00, и реже ночью с 21:00 до 02:00. Это из-за того, что в холодное время года люди больше ездят на работу, а летом многие уходят в отпуска и задерживаются вне дома допоздна, сказали в Дептрансе.