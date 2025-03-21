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В мэрии Москвы отметили снижение доли свободных офисов до минимума с 2018 года

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В Москве доля вакантных офисных площадей снижается под влиянием растущего спроса бизнеса; по итогам 2024 года она составила 5,2%, достигнув минимального показателя с 2018 года, сообщила заммэра города, глава столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

"В столице растет деловая активность: компании продолжают возвращать сотрудников в офисы, расширяют бизнес, заполняют освободившиеся на рынке ниши, и для этого им требуются новые помещения. По итогам 2024 года уровень вакантности в целом достиг 5,2%, сократившись на 2,4% по сравнению с предыдущим годом. Это минимальный уровень с 2018 года", - сказала она.

Наиболее заметно уменьшилась доля свободных помещений класса А - на 5,2%, что связано с высоким спросом на офисы в премиальных районах города. В категории B показатель снизился на 1,1%. При этом высокий спрос на офисные помещения стимулирует и рост арендных ставок. В прошлом году стоимость аренды офисов класса А увеличилась на 10%, а в категории B - на 14%.

Объем сделок с офисной недвижимостью - покупка и аренда - по итогам 2024 года достиг 2 млн кв.м, что на 2,3% больше, чем в 2023 году. Это лучший показатель с 2018 года, сообщила заммэра.

В 2024 году в Москве было введено в эксплуатацию 715,8 тысячи кв. м офисных площадей, что в 2,3 раза превысило показатель 2023 года. Однако, несмотря на активное строительство новых объектов, предложение не успевает за спросом, так как подавляющее большинство новых площадей были проданы или сданы в аренду еще до завершения строительства, что свидетельствует о высокой востребованности качественных деловых пространств, сообщили в департаменте.

Мария Багреева Москва
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