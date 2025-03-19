Москва обогнала по росту цен на аренду офисов Дубай и Лондон

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Москва лидирует по темпам роста арендных ставок на офисную недвижимость среди ведущих деловых центров мира, выяснили в консалтинговой компании CORE.XP.

"(...) В 2024 году арендные ставки на офисы класса А в Москве выросли на 17% по сравнению с 2023 годом - это стало самым высоким показателем среди таких городов, как Дубай, Лондон, Нью-Йорк и Гонконг", - говорится в исследовании.

Эти локации были выбраны для сравнения с российской столицей поскольку это ключевые финансовые и деловые центры мира, которые представляют различные регионы (Европа, Ближний Восток, Северная Америка, Азия), характеризуются разными стадиями развития рынка аренды и являются лидерами по обеспеченности кв.м офисов на 1000 человек.

Дубай занял второе место с ростом ставок на 15% за год, следом расположились Лондон (11%) и Нью-Йорк (2%). Гонконг стал единственным городом, где арендные ставки снизились (на 2%).

Авторы исследования подчеркивают, что Москва остается самым доступным городом для аренды офисов среди вышеперечисленных. Для помещений класса А средний показатель в 2024 году равнялся 45 тысяч рублей за "квадрат" в год. В Дубае арендные ставки были на уровне 57 тысяч рублей за кв.м в год, Нью-Йорке - 90 тысяч рублей, в Гонконге - 91 тысячи рублей, в Лондоне - 145 тысяч рублей.

Директор отдела исследований рынка CORE.XP Василий Григорьев отметил, что высокий спрос на качественные офисы в Москве сочетается с ограниченным предложением.

"Даже с учетом роста объемов нового строительства, до 80% площадей реализуются еще до ввода объектов в эксплуатацию. Это создает предпосылки для дальнейшего увеличения арендных ставок", - подчеркнул он.

При этом в Дубае, несмотря на нехватку предложения, ставки аренды достигли пиковых значений, их рост замедляется. Лондон сталкивается с дефицитом предложения и растущим спросом на премиальные объекты. Нью-Йорк восстанавливается после пандемии и показывает увеличение арендных сделок.

Гонконг переживает период экономической неопределенности. Это сказывается на умеренном спросе, а ожидаемый рост объемов нового строительства в 2025 году на фоне уже достигшего пика объема свободных площадей усилит давление на ставки аренды, полагают в CORE.XP.