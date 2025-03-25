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В Москве простятся с Ларисой Голубкиной

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Прощание с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной пройдет 25 марта, похороны состоятся на Троекуровском кладбище.

Как ранее сообщили в Центральном академическом театре Российской Армии, где Голубкина служила с 1964 года, по решению семьи с актрисой простятся в Храме Святителя Николая Чудотворца на Трёх Горах, где в 11:00 пройдет отпевание. Похоронят Голубкину на Троекуровском кладбище.

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Голубкина скончалась на 86-м году жизни в субботу, 22 марта.

Актриса родилась 9 марта 1940 года в Москве. В 1955 году поступила в Московское музыкально-педагогическое училище на дирижёрско-хоровое отделение, которое окончила в 1959 году, затем поступила в ГИТИС, на отделение музыкальной комедии, который окончила в 1964 году.

Ее дебютом в кино стала главная роль в комедии Эльдара Рязанова "Гусарская баллада".

После окончания учебы стала актрисой Центрального академического театра Советской Армии. Параллельно с театральной деятельностью Голубкина выступала на эстраде, исполняя песни из репертуара Клавдии Шульженко, песни советских композиторов и старинные русские романсы.

В ее фильмографии более 20 ролей, среди которых роли в фильмах "Дайте жалобную книгу", "Трое в лодке, не считая собаки" и другие.

С 1977 по 1987 годы была замужем за актером Андреем Мироновым.

Лариса Голубкина Москва Троекуровское кладбище
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