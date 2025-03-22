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Умерла актриса Лариса Голубкина

Умерла актриса Лариса Голубкина
Лариса Голубкина
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Народная артиста РСФСР, актриса Лариса Голубкина скончалась на 86-м году жизни, сообщил телеведущий Андрей Малахов.

"Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда "Гусарской баллады", великолепная актриса Лариса Голубкина", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. В 1955 году поступила в Московское музыкально-педагогическое училище на дирижерско-хоровое отделение, которое окончила в 1959 году, затем поступила в ГИТИС, на отделение музыкальной комедии, который окончила в 1964 году.

Главная роль в комедии Эльдара Рязанова "Гусарская баллада" стала дебютом в кино для Голубкиной.

После окончания учебы стала актрисой Центрального академического театра Советской Армии. Параллельно с театральной деятельностью Голубкина выступала на эстраде, исполняя песни из репертуара Клавдии Шульженко, песни советских композиторов и старинные русские романсы.

В ее фильмографии более 20 ролей, среди которых роли в фильмах "Дайте жалобную книгу", "Трое в лодке, не считая собаки" и другие.

С 1977 по 1987 годы была замужем за актером Андреем Мироновым.

Хроника 05 января 2019 года – 22 марта 2025 годаУмершие знаменитости
Лариса Голубкина
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