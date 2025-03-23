Ларису Голубкину похоронят на Троекуровском кладбище

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Прощание с актрисой Ларисой Голубкиной пройдет в Храме Святителя Николая Чудотворца на Трёх Горах 25 марта, похороны состоятся на Троекуровском кладбище, сообщили в Центральном академическом театре Российской Армии, где она служила с 1964 года.

"По решению родных и близких отпевание и прощание с народной артисткой РСФСР Ларисой Ивановной Голубкиной состоится 25 марта в 11:00 в Храме Святителя Николая Чудотворца на Трёх Горах (адрес: Нововаганьковский переулок, 9, строение 1)", - говорится в сообщении театра в воскресенье.

Похоронят Голубкину, как уточнили в театре, на Троекуровском кладбище.

Ранее сообщалось, что прощание с артисткой может пройти в Центральном академическом театре Российской Армии.

Лариса Голубкина скончалась на 86-м году жизни в субботу.