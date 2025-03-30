В Москве похоронили военкора Первого канала Анну Прокофьеву

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Военного корреспондента Первого канала Анну Прокофьеву похоронили с воинскими почестями на Троекуровском кладбище Москвы, передает корреспондент "Интерфакса".

Ранее в траурном зале кладбища прошла церемония прощания с Прокофьевой.

На торжественной церемонии первый замруководителя администрации президента РФ Алексей Громов сообщил, что Прокофьеву предложили наградить орденом Мужества.

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст отметил, что "Анна не только выполняла свой профессиональный долг, но и защищала родину".

В зале прощания был венки от президента РФ Владимира Путина, от военных формирований РФ и родных Анны.

Похороны прошли с воинскими почестями - в воздух было произведено три выстрела.

26 марта Первый канал сообщил о гибели своего корреспондента Анны Прокофьевой в Белгородской области и ранении оператора Дмитрия Волкова.

По данным канала, Анне было 35 лет, она окончила РУДН по специальности "журналистика", свободно владела испанским языком. Работала в испанской редакции агентства "Россия Сегодня". На Первом канале работала с 2023 года, была военным корреспондентом, вела репортажи из зоны СВО.