Раненный в Белгородской области оператор Первого канала доставлен в НИИ Склифосовского

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Оператор Первого канала Дмитрий Волков, раненный в Белгородской области на границе с Украиной, был доставлен ночью в четверг в Москву во Флагманский центр Института Склифосовского, он был сразу же направлен в отделение реанимации и интенсивной терапии для экстренных больных, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

"Дмитрий Волков, оператор Первого канала, раненый в Белгородской области, сегодня ночью был доставлен в Москву", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента.

Экстренные службы Московского авиационного центра (МАЦ) и Научно-практический центр экстренной медицинской помощи (ЦЭМП) доставили пациента на вертолетную площадку Флагманского центра Института Склифосовского, откуда он был сразу же направлен в отделение реанимации и интенсивной терапии для экстренных больных, отметили в департаменте.

Команда Института немедленно приступила к оказанию медицинской помощи, добавили в депздраве.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что Дмитрий Волков находится в тяжелом состоянии.

"Оператор Дмитрий Волков получил серьезные ранения. С минно-взрывной травмой, ожогами (...) он был доставлен в Обоянскую ЦРБ, сейчас подключен к аппарату ИВЛ и экстренно доставляется в Курскую областную больницу. Состояние тяжелое - наши врачи сделают все возможное и невозможное для спасения его жизни", - написал он в своем телеграм-канале в среду.

Глава региона отметил, что собрался консилиум с привлечением федерального центра медицины катастроф и специалистов НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

"В случае необходимости, будет решаться вопрос о переводе журналиста в Москву. Держу ситуацию на личном контроле", - добавил Хинштейн.

В среду Первый канал сообщил о гибели своего корреспондента Анны Прокофьевой в Белгородской области и ранении Дмитрия Волкова.