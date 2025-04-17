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Путин наградил орденами мужества посмертно журналистов "Первого канала", "Звезды" и "Известий"

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин наградил орденами мужества посмертно журналистов "Первого канала", телеканала "Звезда" и "Известий", погибших при освещении специальной военной операции.

Согласно указу главы государства, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, за мужество, отвагу и самоотверженность были награждены телеоператор и водитель "Звезды" Андрей Панов и Александр Сиркели, корреспондент "Первого канала" Анна Прокофьева и корреспондент "Известий" Александр Федорчак.

О гибели Федорчака, Панова и Сиркели стало известно 24 марта. "Первый канал" 26 марта сообщил о гибели своего корреспондента Анны Прокофьевой в Белгородской области.

Владимир Путин
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