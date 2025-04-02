Поиск

Более 1,3 млн москвичей уже ограничили себе выдачу новых кредитов и займов

Более 1,3 млн москвичей уже ограничили себе выдачу новых кредитов и займов
Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В Москве самозапрет на выдачу новых кредитов и займов установили за месяц свыше 1,3 млн человек, больше всего заявлений подали москвичи в возрасте 55 лет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного департамента финансов.

"Новый инструмент заработал 1 марта. За первый месяц в столице самозапрет на кредиты установили свыше 1,3 млн человек. Больше всего заявлений подали горожане в возрасте 55 лет. Самому старшему заявителю - 99 лет", - говорится в сообщении.

Помимо москвичей, самозапрет часто оформляют жители Санкт-Петербурга (более 566 тыс. человек), Подмосковья (446 тыс. человек), Краснодарского края (почти 280 тыс. человек) и Свердловской области (252 тыс. человек), приводит данные пресс-служба.

В департаменте напомнили, что самозапрет можно установить через "Госуслуги", а до 1 сентября такая возможность появится и во всех офисах МФЦ.

"Самозапрет на кредиты распространяется на потребительские кредиты, кредитные карты и карты с овердрафтом, но не затрагивает ипотеку, кредиты на образование и покупку автомобиля. Важно, что гражданин сам определяет условия. Можно установить полный запрет или сделать выбор в пользу частичных ограничений: например, оформить запрет на микрозаймы, но сохранить выдачу кредитов банками. Или оставить только запрет на дистанционное оформление и разрешить получение кредита при личном обращении", - цитирует пресс-служба руководителя департамента Елену Зяббарову.

Она добавила, что механизм помогает избежать возможных финансовых рисков и не влияет на кредитную историю и кредитный рейтинг.

Госуслуги Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Москве открылся сезон летних веранд

В Москве открылся сезон летних веранд

Апрель начнется в Москве с теплой и дождливой погоды

Роскомнадзор подтвердил сбой в работе приложения "Метро Москвы"

Дептранс объяснил техническими работами сбой в приложении "Метро Москвы"

Мотосезон в Москве откроется 26 апреля

В Москве на БКЛ прервано движение от "Электрозаводской" до "Хорошевской"

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в столичном административном здании

Пробки в Москве достигли 7 баллов

Московским автомобилистам уже можно задумываться о смене резины

Московским автомобилистам уже можно задумываться о смене резины

Движение электричек на МЦД-2 в сторону Подольска приостановлено

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2236 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне62 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6117 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние225 материалов
Бюджет РФБюджет РФ37 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе373 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ38 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });