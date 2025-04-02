Более 1,3 млн москвичей уже ограничили себе выдачу новых кредитов и займов

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Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В Москве самозапрет на выдачу новых кредитов и займов установили за месяц свыше 1,3 млн человек, больше всего заявлений подали москвичи в возрасте 55 лет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного департамента финансов.

"Новый инструмент заработал 1 марта. За первый месяц в столице самозапрет на кредиты установили свыше 1,3 млн человек. Больше всего заявлений подали горожане в возрасте 55 лет. Самому старшему заявителю - 99 лет", - говорится в сообщении.

Помимо москвичей, самозапрет часто оформляют жители Санкт-Петербурга (более 566 тыс. человек), Подмосковья (446 тыс. человек), Краснодарского края (почти 280 тыс. человек) и Свердловской области (252 тыс. человек), приводит данные пресс-служба.

В департаменте напомнили, что самозапрет можно установить через "Госуслуги", а до 1 сентября такая возможность появится и во всех офисах МФЦ.

"Самозапрет на кредиты распространяется на потребительские кредиты, кредитные карты и карты с овердрафтом, но не затрагивает ипотеку, кредиты на образование и покупку автомобиля. Важно, что гражданин сам определяет условия. Можно установить полный запрет или сделать выбор в пользу частичных ограничений: например, оформить запрет на микрозаймы, но сохранить выдачу кредитов банками. Или оставить только запрет на дистанционное оформление и разрешить получение кредита при личном обращении", - цитирует пресс-служба руководителя департамента Елену Зяббарову.

Она добавила, что механизм помогает избежать возможных финансовых рисков и не влияет на кредитную историю и кредитный рейтинг.