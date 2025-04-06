Движение ограничено на 60-м км МКАД из-за массовой аварии

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Движение затруднено в результате массового ДТП на западном участке МКАД, сообщает столичный департамент транспорта.

Семь легковых машин столкнулись на внутренней стороне 60-го км МКАД в районе съезда №59. Движение осуществляется по трем полосам из пяти и затруднено на 1,3 км.

Водителям рекомендовано выезжать на зимней резине или использовать городской транспорт. По прогнозу синоптиков, до вторника в Москве обещают снег и сильный ветер. Также возможна гололедица.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве до утра понедельника будет действовать "оранжевый", предпоследний уровень погодной опасности из-за сильного снега.