В Москве уточнили предмет охраны Сандуновских бань

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Москве актуализировали предмет охраны Сандуновских бань, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

"Старейшие и самые знаменитые из сохранившихся до нашего времени бань - Сандуновские - были открыты в 1808 году. (...) Специалисты актуализировали предмет охраны этого уникального памятника архитектуры, включив в него "Готический зал", "Мавританскую" или "Восточную комнату", вестибюль, холлы парадной лестницы и другие ценные элементы (...)", - рассказал через пресс-службу глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Также в предмет охраны вошли крыша, лестницы конца XIX - начала XX веков, камин с зеркалом и вентиляционные металлические решетки.

Сандуновские бани построил актер придворного театра Екатерины II Сила Сандунов. После венчания с актрисой Елизаветой Урановой пара получила от императрицы бриллианты. Обменяв их, Сандунов купил участок в Москве, а после построил бани.