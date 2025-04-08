В Москве за год почти удвоилось количество "трофейных" квартир

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Москве за год количество квартир и апартаментов дороже 1 млрд рублей выросло почти вдвое, выяснили аналитики NF Group.

"По итогам первого квартала 2025 года, на первичном рынке элитной жилой недвижимости Москвы в открытой продаже было представлено 93 лота стоимостью от 1 млрд рублей. При этом фактическое количество может быть выше с учетом объектов, реализуемых в формате закрытых продаж. Для сравнения: год назад таких лотов насчитывалось 50 штук", - говорится в исследовании.

Такой рост связывают с общим удорожанием лотов, а также выходом на рынок новых дорогих объектов. Аналитики уточнили, что чаще всего к лотам дороже 1 млрд рублей относят "трофейную недвижимость" - это редкие и статусные предложения. У таких объектов нередко есть собственные террасы или выходы на крышу, личные лифты, камины, спа-зоны и другие привилегии.

Большинство квартир и апартаментов дороже 1 млрд рублей расположено в районах Якиманка (22 лота), Хамовники (16 лотов), Арбат и Тверской район (по 13).

Максимальная стоимость лотов в элитном сегменте по итогам января-марта достигла 4-5 млрд рублей.