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Участок набережной Тараса Шевченко с 11 апреля будет пешеходным в праздничные и выходные дни

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Участок набережной Тараса Шевченко с 11 апреля по 27 октября станет пешеходным в праздники и выходные дни, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Участок набережной Тараса Шевченко, где ездят машины, вновь станет исключительно пешеходным. С 11 апреля по 27 октября в праздничные и выходные дни дорога будет закрыта для автомобилей, а у москвичей появится новое комфортное пространство для прогулок", - приводятся слова Ликсутова в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента в четверг.

В дептрансе уточнили, что по выходным и праздникам на участке набережной можно будет гулять, ездить на велосипеде или роликах и наслаждаться видом на небоскребы "Москва-Сити", а после пешей прогулки отправиться в поездку на речном регулярном транспорте от причала "Кутузовский" или "Сити-Багратион".

Уже восьмой год подряд москвичи и гости столицы могут гулять по просторной дороге, где обычно ездят автомобили: от дома 12, стр. 26 по Кутузовскому проспекту до моста Багратион.

Москва
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