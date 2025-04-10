Сезон летней речной навигации откроется в Москве 24 апреля

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Речные вокзалы Москвы готовят к открытию летнего сезона навигации, которое состоится 24 апреля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Теплоходы из Москвы отправятся в десятки городов России", - говорится в сообщении.

На Северном и Южном речных вокзалах идет активная подготовка к новому сезону летней навигации, проверяют гидротехнические сооружения и причальную инфраструктуру. Кроме того, проводится дополнительная уборка территории, сообщили в департаменте.

В дептрансе отметили, что круглый год на речных вокзалах следят за состоянием инфраструктуры. Сотрудники проверяют и при необходимости ремонтируют причалы, контролируют исправность систем связи, видеозаписи и освещения, проводят тестирования противопожарных систем.

"В 2020 году мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реставрации Северный речной вокзал, а 2023 году, после реконструкции - Южный речной вокзал. Столица вернула себе статус порта пяти морей, а вокзалы стали не только транспортными объектами, но и новыми точками притяжения для жителей и туристов. С начала 2025 года их посетили 350 тыс. человек. Во время нового сезона летней круизной навигации суда отправятся с речных вокзалов в десятки городов и туристических центров России", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

В дептрансе напомнили, что в прошлом сезоне летней речной навигации причалы Северного и Южного речных вокзалов приняли и отправили круизные суда более 2,1 тыс. раз, более 370 тыс. пассажиров отправились в речные круизы по городам России; 151 судно прогулочного флота работало на Москве-реке.

Среди самых популярных направлений речных путешествий были Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Ярославль и другие туристические центры России.