Южный речной вокзал реконструируют в Москве

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Реконструкцию Южного речного вокзала начинают в Москве. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, работы планируют завершить в 2022 году.

"Обновим само здание речного вокзала, причалов и набережной", - написал Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

У вокзала планируют организовать зоны отдыха, дорожки для велосипедов и летние кафе с видом на Москву-реку.

Работы не будут останавливать на время летней навигации.

Южный речной вокзал расположен в районе Нагатинского затона, это самый крупный речной порт в Москве. Здание вокзала построено в 1980-х годов из железобетонных конструкций.

Ранее в Москве отреставрировали Северный речной вокзал.