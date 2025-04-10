В Москве формат проведения акции "Бессмертный полк" определят позднее

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Пока нет информации, будет ли проходить очное шествие "Бессмертного полка" в Москве 9 мая, сообщила сопредседатель на пресс-конференции центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.

"Мы работаем (...) с властью, смотрим на ситуацию, и о решении, которое будет принято, вы узнаете чуть ближе. (...) Пока точного ответа на этот вопрос нет", - сказала она.

Ранее Цунаева сообщила, что акция "Бессмертный полк" 9 мая пройдет в смешанном формате, в том числе в традиционном. "ам, где наши региональные отделения движения совместно с местными властями сочтут это возможным по соображениям общественной безопасности, шествие "Бессмертного полка" в День Победы вновь украсит улицы и площади наших городов", - сказала она.

Акции во всех регионах будет проводиться в один и тот же день - 9 мая, время их проведения может отличаться.