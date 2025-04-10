"Бессмертный полк" в 2025 году пройдет в смешанном формате

Его проведут в традиционном формате там, где это будет безопасно

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Шествие "Бессмертного полка" 9 мая пройдет в смешанном формате, в том числе в традиционном, сообщила на пресс-конференции сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.

"В этом году в год 80-летия Победы 9 мая 2025 года "Бессмертный полк" пройдет в смешанном формате, в том числе, и в традиционном. Там, где наши региональные отделения движения совместно с местными властями сочтут это возможным по соображениям общественной безопасности, шествие "Бессмертного полка" в День Победы вновь украсит улицы и площади наших городов", - сказала она.

"Бессмертный полк" во всех регионах будет проводиться в один и тот же день - 9 мая.

"Перенос шествия в традиционном формате на какие-либо другие даты недопустим. А вот время шествия региональные власти вместе с нашими отделениями могут определять самостоятельно - так, как это удобно региону в зависимости от часового пояса", - отметила Цунаева.

Она добавила, что во всех регионах пройдет и онлайн акция "Бессмертный полк", принять участие в ней смогут все желающие на одноименном сайте. В этом году в праздничные дни акции пройдут в различных форматах и во многих зарубежных странах.

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что акция "Бессмертный полк" состоится во всех школах и колледжах страны и также в смешанных форматах. По его словам, там, где вопросы безопасности позволяют, она пройдет в традиционном формате. "В прошлом году в акции участвовало 10 млн школьников. Надеемся, что в этом году их количество станет больше", - отметил он.

Также, по словам Кравцова, министерство готовится к празднованию Великой Победы. "Мы 5 мая во всех школах нашей страны проведем урок "Разговоры о важном", посвященный Великой Победе", - сообщил министр.

Помимо этого, пройдут всероссийские акции, посвященные Дню Героев Отечества, Всероссийский Урок памяти "Георгиевская лента - символ воинской славы", Всероссийский проект "Моя история", формирование архива воспоминания ветеранов на сайте zabotaoveteranah.ru, проект "Судьба солдата", Всероссийский проект "Знание. Герои", военно-патриотическая игра "Зарница" и много других мероприятий.

В рамках проекта "Музыка вместо звонка" в школах в мае будет звучать музыка из песен о Великой Отечественной войне.

По его словам, Минпросвещения совместно с Музеем Победы проведут во всех школьных музеях акцию "Стена памяти", подобные мероприятия пройдут и во всех школах, где нет музея. "Будут изображения, будет проходить акция "Стена памяти", и будет соответствующее оформление в школах, колледжах и в детских садах", - отметил он и добавил, что "Бессмертный полк" также пройдет во всех федеральных центрах, в том числе, в "Артеке" и "Орленке".

"Бессмертный полк" - международное общественное гражданско-патриотическое движение по сохранению памяти о поколении Великой Отечественной войны. Ежегодно в День Победы участники движения проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников - участников войны.

В 2020 и 2021 годах акция "Бессмертный полк" проходила 9 мая в онлайн-формате из-за коронавируса. В 2022 году шествие прошло в традиционном формате. В 2023 и 2024 году организаторы решили отказаться от проведения традиционного шествия.