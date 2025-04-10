Выставка о гастрономических традициях Китая открылась в Музеях Кремля

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Выставка "Изысканная трапеза. История еды в древнем Китае", где впервые в России будут представлены предметы из собрания Национального музея Китая, пройдет в выставочных залах Патриаршего дворца и Успенской звонницы Музеев Московского Кремля.

Заместитель директора Национального музея Китая Чжан Вэймин напомнил, что осенью прошлого года Музеи Московского Кремля представили свою выставку о русском застолье в Национальном музее Китая, которая стала очень популярна у посетителей, за три месяца ее посмотрели около 100 тыс. человек. Открывающаяся в Москве выставка стала ответной на ту, что прошла в Китае.

Как уточнили в пресс-службе ММК, проект осуществляется в рамках "перекрестных" Годов культуры России – Китая 2024-2025. Экспозиция является ответом на выставку "Русское застолье: традиционная еда, напитки и искусство сервировки. Из собрания Музеев Московского Кремля", состоявшейся в Пекине c ноября 2024 по март 2025 года. Оба проекта обращены к важнейшей части культуры человечества – гастрономическим традициям, и представляют их национальные особенности.

Выставка, объединившая 145 драгоценных экспонатов из Национального музея Китая, разделена на 5 тематических разделов: "Пища с восьми сторон света", "Аромат вина и очарование чая", "Эволюция кухонной утвари", "Драгоценная посуда" и "Ритуал начинается с трапезы". Посетители узнают о зерновых культурах, лежащих в основе рациона китайцев, о тысячелетних традициях, связанных с употреблением вина и чая, техниках приготовления пищи, об искусстве изготовления посуды и системе ритуалов, относящихся к пище и её употреблению.

Экспозиция в Успенской звоннице позволит познакомиться со множеством древних кулинарных техник и проследить эволюцию кухонной утвари, составить представление о богатстве рациона китайцев, который с древности включал как злаки, так и овощи, фрукты и мясо. Благодаря древнему китайскому принципу "служить мертвым как живым", лежавшему в основе древнекитайского погребального культа, предметы из захоронений позволяют в деталях представить повседневную жизнь китайцев в разные эпохи. Особый раздел выставки посвящен главным напиткам Китая – вину и чаю.

В экспозиции разместятся такие уникальные археологические памятники как керамическая модель амбара эпохи Хань (202 - 220 г. н.э.), отсылающая к системе хранения зерновых, или бронзовый треножник дин в виде переплетенных квадратных спиралей эпохи Вёсен и Осеней (770-476 гг. до н.э.). По наличию треножников такого родаможно было определить статус человека в обществе – правителю-вану, например, полагалось иметь девять динов, в то время как представителям служилого сословия – всего три. Тему напитков раскроют такие экспонаты как фарфоровая тарелка с надписью "Хорошее вино" эпохи Мин (1368-1644 гг.), скорее всего изготовленная для винной лавки или питейного заведения, которые в тот период достигли высочайшего уровня. Так же интересны фарфоровые чаши аши с крышкой гайвань в стиле "розовое семейство" эпохи Цин (1644-1911 гг.) – популярные чайные приборы своего времени, чьи крышки использовались для перемешивания чайных листьев.

Выставка будет доступна для посетителей с 11 апреля по 17 августа.

