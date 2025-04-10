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В Москве парад трамваев пройдет 19 апреля

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В Москве 19 апреля пройдет парад трамваев, в котором примут участие трамваи разных исторических периодов, сообщил мэр города Сергей Собянин.

10 апреля мэр открыл после реконструкции трамвайное депо имени Апакова, старейшее из действующих трамвайных депо Москвы, которое работало с 1909 года.

Собянин напомнил, что главное здание депо построено по проекту Владимира Шухова, а имя вагоновожатого Петра Апакова парк получил в 1923 году. В середине 2000 годов депо хотели снести, но затем мэрия отказалась от этих планов.

В депо при сохранившейся объемно-планировочной структуре исторического комплекса и сохранившихся фасадах главного здания кардинально поменяли схему движения. Там организовали сквозной проезд для перемещения трамваев по принципу конвейера, что позволило ускорить техническое обслуживание и мойку вагонов. Депо имени Апакова продолжит обслуживать шесть трамвайных маршрутов.

"До 2030 года планируем обновить еще 4 депо, а также перепрофилировать бывший 7-й троллейбусный парк в новое трамвайное депо Нагатинское, - добавил Собянин. - В результате все депо в городе будут соответствовать современным стандартам обслуживания вагонов последнего поколения".

Также в ближайших планах, напомнил мэр, расширение трамвайной сети Москвы, включая создание новой линии на проспекте Академика Сахарова и восстановление трамвайной линии на Трифоновской улице; запуск регулярного беспилотного движения трамваев; поставка в депо имени Апакова еще около 100 новых современных трамваев, которые будут обслуживаться по контракту жизненного цикла сроком на 30 лет.

Сергей Собянин Москва Владимир Шухов Депо Апакова
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