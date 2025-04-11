В Москве четыре деревянных дома XIX века признаны памятниками культуры

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В Москве четыре деревянных здания XIX века признаны памятниками архитектуры регионального значения, сообщила пресс-служба Департамента культурного наследия столицы.

"Новый статус теперь имеют особняки, расположенные по следующим адресам: улица Малая Семеновская, дом 11; ул. Русаковская, дом 19, строение 3; улица Вековая, дом 20/13. В реестр также вошел главный дом усадьбы Петрово-Соловово - Шиллер, находящийся по адресу: улица Долгоруковская, дом 25, строение 1. Все дома сохранили уникальное архитектурное оформление и обладают исторической ценностью. Ранее они имели промежуточный статус выявленных объектов культурного наследия", - говорится в сообщении.

Этот статус обеспечивает государственную охрану объектам - они не подлежат сносу. Владельцы и арендаторы зданий не имеют права проводить какие-либо работы без согласования с городом. Кроме того, они должны делать все возможное для сохранения этих объектов.

Купеческий особняк на Малой Семеновской улице был построен в 1886-1888 годах для купца Николая Егорова. Одноэтажный деревянный дом на каменном основании украшен резными наличниками с гирляндами и декоративным карнизом. Внутри сохранился изразцовый камин. После банкротства владельца здание перешло к его дочери, позже здесь располагались женское училище и школа.

Дом пивовара на улице Русаковская был возведен в конце 1850-х годов мещанином Василием Голиковым. Двухэтажный особняк (каменный низ, деревянный верх) в 1911 году перешел к пивоваренной компании "Вакано и Рихтер". Фасады украшены сергиево-посадской резьбой. В советский период здание использовалось как склад.

Доходный дом на улице Вековая также получил статус памятника архитектуры. Здание построено в 1852 году ямщиком Василием Ширяевым. Двухэтажный дом с каменным первым этажом сохранил оригинальные наличники, пилястры и резной карниз. Изначально сдавался внаем, сейчас здесь размещены конференц-зал и офисы.

Усадьба на улице Долгоруковская известна с 1803 года. После пожара 1812 года она была перестроена, а в 1897 году реконструирована архитектором Николаем Ивановым. В XX веке в здании работала студия "Союзмультфильм". Эклектичный фасад украшают наличники, сандрики и карнизы.