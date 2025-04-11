Поиск

В Москве четыре деревянных дома XIX века признаны памятниками культуры

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В Москве четыре деревянных здания XIX века признаны памятниками архитектуры регионального значения, сообщила пресс-служба Департамента культурного наследия столицы.

"Новый статус теперь имеют особняки, расположенные по следующим адресам: улица Малая Семеновская, дом 11; ул. Русаковская, дом 19, строение 3; улица Вековая, дом 20/13. В реестр также вошел главный дом усадьбы Петрово-Соловово - Шиллер, находящийся по адресу: улица Долгоруковская, дом 25, строение 1. Все дома сохранили уникальное архитектурное оформление и обладают исторической ценностью. Ранее они имели промежуточный статус выявленных объектов культурного наследия", - говорится в сообщении.

Этот статус обеспечивает государственную охрану объектам - они не подлежат сносу. Владельцы и арендаторы зданий не имеют права проводить какие-либо работы без согласования с городом. Кроме того, они должны делать все возможное для сохранения этих объектов.

Купеческий особняк на Малой Семеновской улице был построен в 1886-1888 годах для купца Николая Егорова. Одноэтажный деревянный дом на каменном основании украшен резными наличниками с гирляндами и декоративным карнизом. Внутри сохранился изразцовый камин. После банкротства владельца здание перешло к его дочери, позже здесь располагались женское училище и школа.

Дом пивовара на улице Русаковская был возведен в конце 1850-х годов мещанином Василием Голиковым. Двухэтажный особняк (каменный низ, деревянный верх) в 1911 году перешел к пивоваренной компании "Вакано и Рихтер". Фасады украшены сергиево-посадской резьбой. В советский период здание использовалось как склад.

Доходный дом на улице Вековая также получил статус памятника архитектуры. Здание построено в 1852 году ямщиком Василием Ширяевым. Двухэтажный дом с каменным первым этажом сохранил оригинальные наличники, пилястры и резной карниз. Изначально сдавался внаем, сейчас здесь размещены конференц-зал и офисы.

Усадьба на улице Долгоруковская известна с 1803 года. После пожара 1812 года она была перестроена, а в 1897 году реконструирована архитектором Николаем Ивановым. В XX веке в здании работала студия "Союзмультфильм". Эклектичный фасад украшают наличники, сандрики и карнизы.

Союзмультфильм Москва Малая Семеновская улица Мосгорнаследие
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Почти 700 автомобилей такси изъяли в Москве с начала года из-за выявленных нарушений

Почти 700 автомобилей такси изъяли в Москве с начала года из-за выявленных нарушений

Военный суд назначил 16 лет обвиняемому в подготовке серии подрывов силовиков в Москве

Сезон летней речной навигации откроется в Москве 24 апреля

Сезон летней речной навигации откроется в Москве 24 апреля

Гололедица сохранится в Москве и Подмосковье до конца недели

Снегопад продлится в Москве до утра среды

Снегопад продлится в Москве до утра среды

Из-за колебаний температуры в Москве во вторник может образоваться гололед

Зимняя погода со снегом сохранится в Москве до конца недели

Зимняя погода со снегом сохранится в Москве до конца недели

После воскресного ДТП с автобусами в Москве в больницы доставили 11 человек

Снегопад в Москве продлится весь день

Движение ограничено на 60-м км МКАД из-за массовой аварии

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6170 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне71 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе384 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии170 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });