В Москве стартовал отбор участников Большой арктической экспедиции

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В столице открылся набор участников Большой арктической экспедиции среди учащихся средней и старшей школы, а также колледжей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье.

Как он написал в своем телеграм-канале, экспедиция пройдет в конце июля - начале августа и продлится около двух недель.

Собянин отметил, что в состав экспедиционной группы войдут 14 человек, прошедших строгий отбор из четырех этапов. Претендентам предстоит написать Арктический диктант на предмет знаний о Крайнем Севере, пройти приключенческую игру "Герои Арктики", продемонстрировать свои туристические и экспедиционные знания и умения, а также принять участие в учебно-тренировочных сборах на Большой Валдайской тропе.

В этом году экспедиция будет посвящена 80-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне. В честь этого подростки покорят крайнюю точку Евразии - мыс Челюскин.