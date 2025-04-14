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В Москве на Рябиновой улице ограничили движения из-за прорыва трубы

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - На западе Москвы ограничили движение из-за прорыва трубы с водой, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"На западе столицы ограничено движение из-за прорыва трубы водоснабжения. Движение транспорта ограничено по двум полосам на участке Рябиновой улицы от дома 14 до перекрестка с Верейской улицей", - сказано в сообщении.

В Госавтоинспекции рекомендовали водителям объезжать данный участок. На месте происшествия работает регулировщик.

Москва Рябиновая улица ГАИ
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