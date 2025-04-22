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Собянин утвердил планы по замене почти 4,3 тыс. лифтов в жилых домах Москвы

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил планы по реализации программы по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах; в 2025 году планируется заменить около 4,3 тыс. лифтов, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

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"В 2025 году в домах столицы планируется заменить 4265 лифтов. Все новые лифты, которые устанавливаются в жилых домах столицы, произведены в России и соответствуют всем требованиям к их качеству и безопасности", - сообщается на портале во вторник.

В многоквартирных домах Москвы установлено свыше 117 тыс. лифтов. Это почти четверть от их общего количества в России. Лифтами оборудовано около 22 тыс. жилых зданий, более 65% из них выше 10 этажей.

В 2011 году правительство Москвы приняло решение о реализации масштабной программы по замене лифтового оборудования в жилом фонде. С 2015 года эта работа продолжена в рамках региональной программы капитального ремонта. В общей сложности с 2011 года в жилых домах столицы установили около 49,2 тыс. новых лифтов (42% от общего количества лифтов в многоквартирных домах Москвы), которыми пользуются почти четыре млн горожан.

На портале говорится, что благодаря системному подходу к решению проблемы с 2018 года в жилом фонде столицы нет лифтов с превышением 25-летнего срока эксплуатации. Отмечается, что замена производится в плановом порядке – в год истечения установленного срока службы.

В 2025-2034 годах в рамках региональной программы заменят 50,9 тыс. лифтов. Таким образом, всего за 2011-2034 годы в Москве будет заменено 100,1 тыс. лифтов.

Москва Сергей Собянин
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