Холодная погода будет в Москве в последние пять дней апреля

В воскресенье возможен мокрый снег

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Температура в Москве в последние дни апреля будет ниже нормы, самым холодным днем станет воскресенье, когда днем столбики термометров не покажут выше плюс 8 градусов, такая погода будет соответствовать концу марта, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"После супертеплой погоды в субботу картина совершенно изменится. Уже в Москве ночные температуры плюс 1 - плюс 3, по области до нуля градусов. А уже в воскресенье ночью до минус 1, по области до минус 3, в понедельник - до минус 5", - сказал Вильфанд.

Дневные температуры, как отметил метеоролог, также будут "сильно разниться от тех, к которым мы привыкли за последние 10 дней". Так, в субботу днем максимальные температуры в Москве и Московской области от плюс 5 до плюс 10 градусов.

"В воскресенье - еще ниже: плюс 5 - плюс 7 в Москве максимальные температуры, по области от плюс 3 до плюс 8. Плюс 3 днем - это совсем мало", - сказал Вильфанд.

Температура в субботу будет на 4-5 градусов ниже нормы, а в воскресенье - на 7 градусов. "То есть мы уже откатываемся в самое начало апреля и даже конец марта по климатическим характеристикам", - уточнил научный руководитель Гидрометцентра.

В понедельник днем в Москве воздух прогреется до плюс 10 градусов. Однако из-за холодной ночи температура в понедельник будет вновь ниже нормы на 7 градусов.

"Последние два дня апреля в Москве ночная температура около плюс 5, по области от плюс 2 до плюс 7, а днем от плюс 8 до плюс 13. И такая температура на 4-5 градусов ниже нормы. Холодная погода", - добавил Вильфанд.

Говоря об осадках, он уточнил, что в субботу осадков не ожидается, а в воскресенье в московском регионе пройдут "совсем небольшие осадки, но именно осадки, потому что может быть и дождь, и мокрый снег". При этом он подчеркнул, что "снег не ляжет на землю, он растает".