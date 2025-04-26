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Заморозки прогнозируются в Европейской части России, в том числе на юге

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Значительное понижение температуры прогнозируется на всей территории европейский части РФ в ближайшие дни, в ряде регионов Центрального, Южного, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов будут заморозки, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Значительное понижение температуры на всей европейской части страны. И выпущено такое предупреждение об аномально холодной погоде", - сказал Вильфанд.

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Он уточнил, что температура на 5-7 градусов ниже нормы прогнозируется в Северо-Западном федеральном округе. Так, в Архангельской области с 27 по 30 апреля температура будет на 5-7 градусов ниже нормы, и минимальные температуры будут опускаться до минус 9 градусов. Очень холодно будет в Мурманской области, где температура будет на 6-7 градусов ниже нормы с 26 по 29 апреля и будет опускаться до минус 10 - минус 11 градусов.

В Ленинградской области 26-28 апреля прогнозируются температуры на 6 градусов ниже нормы, ночью будут заморозки от минус 3 до минус 5 градусов. "Даже в Вологодской области 26-28 апреля температура на 7 градусов ниже нормы - до минус 6 градусов заморозки", - сказал Вильфанд.

Заморозки в период с 26 по 28 апреля будут в Центральном федеральном округе, где температура будет на 5-7 градусов ниже нормы. На территории Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей температура ночью будет опускаться до нуля - минус 5 градусов.

28 апреля на 6-7 градусов ниже нормы температура будет в южной половине Центрального федерального округа, а именно в Воронежской, Курской и Белгородской областях, где прогнозируются заморозки до минус 3 градусов.

"Но самое главное, что в Южном федеральном округе повсеместно температура на 5-7 градусов ниже нормы, и температурный фон будет ночью от минус 1 до плюс 3 градусов, тут не повсеместно заморозки, но все равно", - сказал Вильфанд.

В Ставропольском и Краснодарском краях, исключая Черноморское побережье, в период с 28 по 30 апреля прогнозируются заморозки на поверхности почвы от нуля до минус 3 градусов.

В Ростовской области 26 и 27 апреля прогнозируются сильные дожди в виде ливня, в сочетании с грозой и градом, а также усиление ветра до 24 м/с. Там же 26 и 27 апреля ожидаются заморозки до минус 5 градусов. В северной половине Ростовской области заморозки также прогнозируются 28, 29 и 30 апреля. Кроме того, заморозки 28 и 29 апреля ожидаются в предгорных районах Крыма, где температура будет опускаться до минус 2 градусов.

На Северном Кавказе 28-29 апреля температура будет ниже нормы на 6 градусов, но минимальные температуры будут приближаться к плюс 1 - плюс 3 градусам.

Также заморозки прогнозируются в регионах Приволжского федерального округа. Так, заморозки до минус 3 прогнозируются 27 апреля в Пензенской области, а 28 апреля - в Ульяновской области.4

Гидрометцентр Роман Вильфанд Европейская часть РФ погода прогноз
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