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Завершен ремонт тоннеля Бориса Галушкина на северо-востоке Москвы

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили ремонт тоннеля Бориса Галушкина на северо-востоке столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Обновили тоннель Бориса Галушкина, расположенного на пересечении одноименной улицы и Проспекта Мира", - цитирует Бирюкова пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Ремонт был необходим из-за неудовлетворительного состояния сооружения, сказал заммэра.

По его словам, в рамках проекта заменили защитно-декоративную облицовку с подсистемой крепления, которая стала разрушаться под воздействием климатических факторов и вибрационного воздействия, на новую типа "фронтон".

Бирюков отметил, что все работы проводились без полного закрытия тоннеля, вместо этого вводились поэтапные перекрытия.

Москва тоннель Бориса Галушкина Петр Бирюков
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