Ограничения движения в Москве из-за проведения "Московского полумарафона" сняты

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Временные ограничения для транспорта на нескольких улицах и набережных в центре столицы в связи с проведением "Московского полумарафона" сняты, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

Ранее в столичном департаменте транспорта сообщили, что движение будет закрыто на улицах Косыгина, Хамовнический Вал, Остоженка, Лужники, на набережных Фрунзенская, Пречистенская, Лужнецкая, на Лужнецком мосту, в проездах Новокрымский и Соймоновский, на Университетской площади и на проспектах Вернадского и Комсомольский.