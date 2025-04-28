В Москве к 2030 году благоустроят 19 вылетных магистралей

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В Москве в 2025 году начинается масштабное благоустройство 19 вылетных магистралей, работы планируется завершить к 2030 году, сообщил мэр города Серегей Собянин.

"С последней реконструкции прошло восемь-десять лет. Пришло время вернуться к ним (...) сделать главные городские магистрали современнее, функциональнее, комфортнее и, конечно, добавить зелени. В планах - постепенно привести в порядок 19 основных вылетных магистралей", - написал он в Telegram.

Первые три проекта уже в работе. Первый - "важнейшая транспортная артерия" Восточного округа - Щелковское шоссе с Краснопрудной и Большой Черкизовской улицами. Работы пройдут в пяти районах: Красносельский, Преображенское, Измайлово, Северное Измайлово и Гольяново, а их общая площадь превысит 100 га.

В результате благоустройства значительно улучшится доступность вокзала Восточный, Центрального автовокзала, станций метро и Московского центрального кольца. Планируется обновление инженерных систем, тротуаров, остановок и освещение, озеленение территории 600 взрослыми деревьями. Для кратковременного отдыха вдоль шоссе будет установлено 600 скамеек и урн, отметил мэр.

Второй крупный проект - это комплексное благоустройство Волгоградского проспекта и улицы Марксистская в семи районах: Таганский, Выхино-Жулебино, Кузьминки, Нижегородский, Печатники, Текстильщики и Южнопортовый. Общая площадь благоустройства также превысит 100 га.

В ходе работ планируется убрать линии электроснабжения и сети связи в новую кабельную канализацию общей протяженностью более 19 км, сделать тротуары удобными, а освещение - современным, написал мэр. Помимо этого, будут установлены новые павильоны, лавочки, высажено более 800 деревьев.

Третьим проектом станет комплексное благоустройство Проспекта 60-летия Октября и Профсоюзной улицы - от площади Гагарина до МКАД. Работы пройдут в районах: Академический, Коньково, Обручевский, Теплый Стан, Черемушки, Ясенево. Общая площадь работ составит почти 158 га.

Обе улицы плотно застроены жилыми домами, кроме того, рядом с ними находится десять станций метро и МЦК, большое количество научных учреждений, торговых центров, музеев и храмов, пояснил мэр.

Основной задачей проекта Собянин назвал обеспечение связанности территории с сохранением транспортной функции. Планируется выполнить более четкое зонирование пространства на транзитные и рекреационные зоны, сделать безопасные переходы и контрастное освещение. Вдоль улиц будут высажены взрослые деревья и разобьют более 668 тысяч кв.м газонов.