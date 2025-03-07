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В Москве начался текущий ремонт дорог

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В Москве сотрудники комплекса городского хозяйства начали менять асфальтовое покрытие дорог, сообщил в Telegram заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В рамках подготовки к новому осенне-зимнему периоду запланированы масштабные работы по ремонту дорожного покрытия на ключевых магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах. График работ утвержден, они стартуют с установлением постоянных круглосуточных положительных температур воздуха", - сказал он.

В этом году дорожное полотно обновят на участках Садового кольца, в том числе на Новинском и Зубовском бульварах, 1-й Тверской-Ямской улице, Котельнической набережной, ряде вылетных магистралей.

Ремонт дорог проводится в столице ежегодно на тех объектах, где истек межремонтный срок эксплуатации дорожного полотна. Для укладки асфальта применяются современные технологии и используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу, отметил чиновник.

Работы по замене асфальта будут проводиться преимущественно по ночам, когда ниже трафик, пообещал Бирюков.

Петр Бирюков ЖКХ Москва Садовое кольцо Котельническая набережная
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