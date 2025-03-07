В Москве начался текущий ремонт дорог

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В Москве сотрудники комплекса городского хозяйства начали менять асфальтовое покрытие дорог, сообщил в Telegram заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В рамках подготовки к новому осенне-зимнему периоду запланированы масштабные работы по ремонту дорожного покрытия на ключевых магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах. График работ утвержден, они стартуют с установлением постоянных круглосуточных положительных температур воздуха", - сказал он.

В этом году дорожное полотно обновят на участках Садового кольца, в том числе на Новинском и Зубовском бульварах, 1-й Тверской-Ямской улице, Котельнической набережной, ряде вылетных магистралей.

Ремонт дорог проводится в столице ежегодно на тех объектах, где истек межремонтный срок эксплуатации дорожного полотна. Для укладки асфальта применяются современные технологии и используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу, отметил чиновник.

Работы по замене асфальта будут проводиться преимущественно по ночам, когда ниже трафик, пообещал Бирюков.