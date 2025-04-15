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Силуанов призвал эффективнее вести строительство, а не ежегодно менять бордюры

Силуанов призвал эффективнее вести строительство, а не ежегодно менять бордюры
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов
Фото: Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Министр финансов РФ Антон Силуанов призвал региональные власти навести порядок в освоении государственных средств в дорожной, коммунальной и инфраструктурных отраслях, повысив эффективность расходов.

Многие регионы предлагают включать новые категории в федеральные программы, увеличивая тем самым их финансирование, сказал он на расширенном заседании Госсовета.

"Мне кажется, здесь больше нам нужно говорить об эффективности - об эффективности стройки, об эффективности работы коммунальных служб, повышать производительность труда нужно. Мы видим, что еще до сих траншею копают пять человек лопатами, мы видим, что идет ремонт дорог по цене капитального ремонта, каждый год меняют бордюры у нас", - сказал он, комментируя по просьбе президента РФ Владимира Путина выступления участников заседания.

Силуанов отметил, что нужно повышать эффективность расходования на инфраструктуру уже выделяемых средств, а за это как раз отвечают за это субъекты РФ, муниципалитеты.

"Вот на что нужно обращать внимание больше, а не сейчас в условиях финансовых ограничений говорить, давайте еще новые программы, расширим и так далее. Есть над чем поработать в отрасли - в дорожной, инфраструктурной, коммунальной. И я коллег из регионов призвал бы здесь приложить дополнительные усилия по наведению порядка в этих секторах", - заключил он.

Антон Силуанов Госсовет
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