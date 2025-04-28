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Уличные парковки в Москве в майские праздники будут бесплатными

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В майские праздники все уличные парковки столицы будут бесплатными, парковки со шлагбаумом при этом продолжат работать в обычном режиме, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"По традиции отменяем плату за парковку в честь государственных праздников. Оставить автомобиль бесплатно можно в период: 1-2-3 мая и 8-9-10 мая на всех уличных парковках, в том числе с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах динамического тарифа", - написал Собянин в своем телеграм-канале в понедельник.

"Отмена оплаты не влияет на загруженность улиц и парковок, потому что в майские праздники в столице обычно меньше машин", - отметил мэр.

Сергей Собянин Москва
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