Поиск

Минувшей ночью в сторону Московского региона летели 417 БПЛА

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера понедельника в сторону Московского региона летели 417 БПЛА, 65 уничтожили на подлете к столице.

"В период с 20:30 12 октября по 07:00 13 октября в сторону Московского региона летели 417 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах", - написал Собянин в своем канале в Max.

Он уточнил, что на подлете к Москве было сбито 65 дронов.

Ранее во вторник сообщалось о 23 беспилотниках, пытавшихся атаковать столицу.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 октября 2026 года Военная операция на Украине
Московский регион Москва БПЛА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минувшей ночью в сторону Московского региона летели 417 БПЛА

Еще 13 беспилотников сбито на подлете к Москве

Мэр Москвы сообщил об уничтожении 10 беспилотников

Ограничения введены во Внуково, Жуковский работает по согласованию

 Ограничения введены во Внуково, Жуковский работает по согласованию

Количество сбитых на подлете к Москве беспилотников превысило 40

Число летевших на Москву в понедельник БПЛА увеличилось до 26

Уничтожено 16 беспилотников, летевших на Москву

Ограничения сняты в Шереметьево и Жуковском, Внуково и Домодедово работают по согласованию

 Ограничения сняты в Шереметьево и Жуковском, Внуково и Домодедово работают по согласованию

Число сбитых на подлете к Москве БПЛА увеличилось до 23

Ограничения введены во всех московских аэропортах
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12267 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3887 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 124 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 195 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 148 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов