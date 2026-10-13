Минувшей ночью в сторону Московского региона летели 417 БПЛА

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера понедельника в сторону Московского региона летели 417 БПЛА, 65 уничтожили на подлете к столице.

"В период с 20:30 12 октября по 07:00 13 октября в сторону Московского региона летели 417 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах", - написал Собянин в своем канале в Max.

Он уточнил, что на подлете к Москве было сбито 65 дронов.

Ранее во вторник сообщалось о 23 беспилотниках, пытавшихся атаковать столицу.