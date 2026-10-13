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Ограничения введены во Внуково, Жуковский работает по согласованию

Ограничения введены во Внуково, Жуковский работает по согласованию
Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Московский аэропорт Внуково приостановил работу, столичный Жуковский обслуживает рейсы по согласованию, сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Внуково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении в канале агенства в Max.

"Аэропорт Жуковский (Раменское) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - также проинформировало ведомство.

В настоящее время аналогичные ограничения действуют в московском аэропорту Домодедово.

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