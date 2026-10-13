Сильный дождь ожидается в Московском регионе в среду

Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В МЧС предупредили жителей Москвы и Подмосковья о дожде, который начнется в среду и продлится до вечера.

"С 9:00 до 21:00 14 октября в Москве ожидается дождь, местами сильный", - говорится в сообщении столичного главка МЧС в Мах.

В Подмосковье непогода также продлится до вечера 14 октября, заявили в пресс-службе МЧС по МО.

Гражданам во время дождя рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, водителям следует парковаться в безопасных местах.