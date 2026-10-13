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Еще 13 беспилотников сбито на подлете к Москве

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще 13 летевших на столицу беспилотниках, их общее количество во вторник увеличилось до 23.

"Уничтожены еще 13 БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал Собянин в своем канале в мессенджере Max.

Ранее в ночь на вторник сообщалось о десяти сбитых на подлете к Москве дронах.

Накануне московский мэр проинформировал о 41 беспилотнике, пытавшемся атаковать столицу.

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