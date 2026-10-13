Мэр Москвы сообщил об уничтожении 10 беспилотников

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - На подлете к Москве уничтожено десять беспилотников, сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин.

"Десять беспилотников, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал он в своем канале в Max.

Как информировали ранее в Росавиации, московский аэропорт Внуково не принимает и не отправляет самолеты, столичные Домодедово и Жуковский работают по согласованию с соответствующими органами