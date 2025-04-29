В Москве во вторник ожидается сильный ветер с порывами до 15 м/с

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта просит водителей не оставлять автомобили вблизи деревьев, а также соблюдать скоростной режим в связи с сильным ветром, который прогнозируется в Москве во вторник в течение дня.

"Будьте внимательны и аккуратны. По прогнозу синоптиков, сегодня до конца дня в городе будет сильный ветер с порывами до 15 м/с", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента во вторник.

В дептрансе просят водителей не оставлять автомобили вблизи деревьев и шатких конструкций, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров, а также не отвлекаться на телефон во время движения.