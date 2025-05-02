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В Подмосковье пообещали восстановить нарушенное непогодой электроснабжение до конца дня

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Подачу электроэнергии во все дома Московской области планируют восстановить до 23:00, сообщил глава региона Андрей Воробьев в пятницу.

"Самые сложные территории: Талдом, Дмитров, Руза, Сергиев Посад, Солнечногорск, Истра, Клин, Пушкинский, Химки и Долгопрудный. По плану все соцобъекты будут со светом до 18:00, в домах электроснабжение вернем до 23:00", - написал он в своем телеграм-канале.

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Глава региона добавил, что компания "Россети" направила в пострадавшие территории 69 резервных источников электроснабжения, еще 26 передвижных электростанций.

На местах работают 18 бригад и 37 единиц техники от "Мособлэнерго", 24 бригады и 41 единица техники от "Россетей" Московского региона, 20 человек и 10 единиц техники от Аварийно-восстановительной службы Московской области, 114 человек в 39 бригадах от Мособллеса.

Ранее в пятницу губернатор сообщил, что более 26 тыс. человек остались без электричества из-за снега в Подмосковье. По всей области обесточены 237 линий электропередачи, 4,4 тыс. трансформаторных подстанций. Более 200 аварийных бригад в регионе ликвидируют последствия непогоды, расчищают автодороги и железные дороги.

Подмосковье Андрей Воробьев Россети
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