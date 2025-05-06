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В аэропорт Внуково с 8 по 12 мая не впустят без авиабилета или посадочного

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Дополнительные меры безопасности будут действовать в аэропорту Внуково с 8 по 12 мая, сообщила во вторник пресс-служба воздушной гавани.

"В период с 8:00 8 мая до 8:00 12 мая 2025 в аэропорту будут действовать дополнительные меры безопасности. Вход в терминал будет возможен только для пассажиров при предъявлении распечатанной маршрут-квитанции или посадочного талона и документа, удостоверяющего личность", - говорится в сообщении.

Как подчеркивают в аэропорту, распечатать перевозочные документы необходимо до прибытия в аэропорт. Встречающие и провожающие в эти дни не смогут пройти в здание аэровокзала.

Как сообщалось, аэропорт Внуково с начала апреля ввел автоматизированную систему паспортного контроля.

Внуково
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