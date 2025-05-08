Мост "Багратион" будет закрыт в Москве до конца 2030 года из-за реконструкции

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Пешеходный мост "Багратион", связывающий в Москве набережную Тараса Шевченко и Пресненскую набережную, будет закрыт на реконструкцию до конца 2030 года, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"С 12 мая 2025 года до 31 декабря 2030 года будет закрыт пешеходный мост "Багратион". Это связано с проведением работ по реконструкции моста", - сказали в дептрансе.

В апреле мост закрывали для проведения технических работ.