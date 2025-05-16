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Сервисы кикшеринга приостановили работу в Челябинске после возбуждения уголовного дела

Сервисы кикшеринга приостановили работу в Челябинске после возбуждения уголовного дела
Фото: Александр Казаков/ТАСС

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Кикшеринговые компании приостановили работу сервисов в Челябинске после того, как СКР возбудил уголовное дело по фактам небезопасного использования электросамокатов и многочисленных ДТП.

"По техническим причинам, сервис временно приостановил работу в Челябинске. О возобновлении работы пользователи смогут узнать из приложения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ООО "ЮрентБайк.ру" (сервис кикшеринга "МТС Юрент").

Парк самокатов этой компании в областном центре составляет 2 тыс. штук.

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В то же время, по данным компании, сервис продолжает работать во втором по величине городе Челябинской области – Магнитогорске.

В ПАО "ВУШ Холдинг" (оператор сервиса кикшеринга Whoosh), которое в регионе работает только в Челябинске, также заявили о приостановке работы, не уточнив объемы парка электросамокатов.

В пресс-службе сервиса "Яндекс Go" агентству уточнили, что в Челябинске приостановлен прокат 1,5 тыс. самокатов, которыми располагает сервис в городе.

В свою очередь в правоохранительных органах агентству пояснили что, кикшеринговые компании "сами приостановили работу своих сервисов после возбуждения уголовного дела и ареста части парка".

"Компании забрали с улиц остававшиеся самокаты и приостановили работу сервиса", - отметил собеседник агентства.

В четверг стало известно, что Следственное управление СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело по п."а" ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, совершенных группой лиц по предварительному сговору).

Пресс-служба регионального СУ СКР заявляла, что в рамках следственных действий у кикшеринговых организаций в Челябинске изъято более 1,5 тыс. самокатов.

По версии следствия, руководители коммерческих организаций по прокату и аренде электросамокатов "не поддерживали их безопасное состояние, не предусмотрели идентификацию арендатора транспорта, не проводили анализ и не устраняли причины дорожно-транспортных происшествий".

Всего с 1 января 2024 года по 14 мая текущего года на территории области в ДТП с участием самокатов пострадало более 130 человек.

Следствие намерено провести судебные экспертизы в целях исследования технического состояния транспортных средств и наличия необходимого программного обеспечения.

СКР МТС Юрент ООО "ЮрентБайк.ру" ПАО "ВУШ Холдинг" Whoosh Яндекс Go Челябинск
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