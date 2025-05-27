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В Московском зоопарке заявили о попытке отравить рысей и леопарда

В Московском зоопарке заявили о попытке отравить рысей и леопарда
Леопард в Московском зоопарке
Фото: Интерфакс

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники Московского зоопарка обнаружили попытку отравить животных, сообщила директор зоопарка Светлана Акулова в обращении к правоохранительным органам, СМИ и общественности.

По ее словам, в вольерах рысей и леопарда Мизера при плановом осмотре нашли разбросанные таблетки неизвестного происхождения.

"Камеры видеонаблюдения четко зафиксировали момент, когда неизвестный преступник бросал их через ограждения. Это не случайность, не шалость – это осознанное, хладнокровное покушение на жизнь животных, находящихся под нашей защитой", - заявила Акулова.

По ее словам, зоопарк уже начал внутреннее расследование и будет добиваться возбуждения уголовного дела. Следствию будут переданы все имеющиеся видеозаписи.

"Сейчас в зоопарке проводится полная проверка всех вольеров, параллельно с этим мы проводим срочную экспертизу обнаруженных веществ, чтобы определить их состав и возможную опасность для животных, - добавила Акулова. - Некоторые препараты, даже в малых дозах, смертельно опасны для животных, и если бы сотрудники вовремя не обнаружили угрозу – последствия могли быть необратимыми. Все животные будут дополнительно обследованы, а безопасность на территории – усилена".

В полиции уже устанавливают личность неизвестного и его мотивы, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, полицейские, мониторя интернет, обнаружили "видеоролик, в котором посетитель Московского зоопарка бросает неизвестный предмет через ограждение одной из клеток с животными", сейчас эту запись изучают.

Пресненская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств инцидента в Московском зоопарке, сообщила прокуратура Москвы.

Московский зоопарк Светлана Акулова Москва МВД
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