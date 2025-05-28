Что случилось этой ночью: среда, 28 мая

Массовый налет БПЛА на Москву, убийство подростков в Байкальске, неудачный запуск корабля Starship

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- За ночь на подлете к Москве сбито 33 дрона. Об этом сообщил Сергей Собянин.

- Движение перекрыто на Озерной аллее в Зеленограде в результате ночного обстрела БПЛА. Собянин утверждает, что, предварительно, серьезных разрушений нет.

- Четверо подростков убито в иркутском Байкальске. Еще четверо молодых людей ранено, один - в тяжелом состоянии.

- Неудачей закончился тестовый полет лунного корабля Starship. Примерно через 10 минут после старта с кораблем была потеряна связь.

- В Московском зоопарке заявили о попытке отравить рысей и леопарда. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда неизвестный бросал через ограждения таблетки.