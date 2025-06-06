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Кратковременный дождь ожидается в Москве в пятницу

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Департамент транспорта Москвы рекомендует соблюдать скоростной режим и дистанцию из-за дождя, который прогнозируется в столице в пятницу.

"Сегодня в городе ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь. (...) Будьте внимательны за рулем. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента.

В нем отмечается, что в связи с коротким рабочим днем вечерний разъезд начнется раньше - около 16:00. Дептранс рекомендует выезжать до него или отложить поездку на более позднее время.


Москва
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